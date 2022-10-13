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Son dakika... Artvin'de 3 ay sonra yine aynı yerde heyelan! Hopa - Kemalpaşa yolu ulaşıma kapandı

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#Artvin#Hopa#Kemalpaşa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 11:09

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki bölümünde 3 ay aradan sonra yine aynı yerde heyelan meydana geldi. Heyelanda bir TIR zarar görürken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

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Alınan bilgiye göre, Hopa - Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Termik mevkii Esenkıyı TIR Parkı arasında taş ve toprak kütlelerinin kopması sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift taraflı olarak kapanırken, seyir halindeki bir tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Son dakika... Artvinde 3 ay sonra yine aynı yerde heyelan Hopa - Kemalpaşa yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinde yine aynı noktada heyelan meydana gelmiş, bu olayda 3 TIR kayalardan zarar görürken, TIR'larda bulunan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

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#Artvin#Hopa#Kemalpaşa

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