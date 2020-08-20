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Taylan ERGÜN - DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Arnavutköy'de dehşet saçan saldırgan İbrahim Yünkutay yakalandı

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İstanbul Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu. Saldırı sonrası tekrar kaçan kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Arnavutköy'de, eşi Aynur Yünkutay ve Murat Olgun'u silahla vurarak öldüren İbrahim Yünkutay, 6 aydır aranırken geçtiğimiz ay tekrar ortaya çıktı.

Bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaralayan İbrahim Yünkutay yine kayıplara karıştı.

Son dakika... Arnavutköyde dehşet saçan saldırgan İbrahim Yünkutay yakalandı

İbrahim Yünkutay - Aynur Yünkutay

Polis yaklaşık 7 aydır aradığı İbrahim Yünkutay yakaladı. Gözaltına alınan Yünkutay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İki kişinin katili vurdu ve yine kaçtı
İki kişinin katili vurdu ve yine kaçtı
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