İki kişinin katili vurdu ve yine kaçtı

Arnavutköy’deki bir işyerinde saat 15.30 sıralarında, Muhittin Çiçek adlı çalışan silahlı saldırıya uğradı. İki bacağından vurulan Çiçek, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Saldırgan kaçarken polis araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, saldırganın, geçtiğimiz Ocak ayında kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Aynur Yünkutay ve arkadaşı Murat Olgun’u öldürdükten sonra kayıplara karışan İbrahim Yünkutay olduğu belirlendi. Polis, Yünkutay’ı yakalamak için çalışma başlattı. İbrahim Yünkutay ve Aynur Yünkütay

İbrahim Yünkutay, eşinin Instagram’da Murat Olgun’la mesajlaştığını fark etmiş, eşine Olgun’la buluşması için randevu verdirmiş, buluşma sırasında da her ikisini öldürmüştü. Murat Olgun