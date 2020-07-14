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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İki kişinin katili vurdu ve yine kaçtı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İki kişinin katili vurdu ve yine kaçtı
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Arnavutköy’de, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Aynur Yünkutay ve Murat Olgun’u silahla vurarak kayıplara karışan İbrahim Yünkutay, 6 aydır aranırken bu kez Muhittin Çiçek’i silahla vurarak yaraladı ve yine kayıplara karıştı.

Arnavutköy’deki bir işyerinde saat 15.30 sıralarında, Muhittin Çiçek adlı çalışan silahlı saldırıya uğradı. İki bacağından vurulan Çiçek, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Saldırgan kaçarken polis araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, saldırganın, geçtiğimiz Ocak ayında kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Aynur Yünkutay ve arkadaşı Murat Olgun’u öldürdükten sonra kayıplara karışan İbrahim Yünkutay olduğu belirlendi. Polis, Yünkutay’ı yakalamak için çalışma başlattı.

İki kişinin katili vurdu ve yine kaçtı
İbrahim Yünkutay ve Aynur Yünkütay

İbrahim Yünkutay, eşinin Instagram’da Murat Olgun’la mesajlaştığını fark etmiş, eşine Olgun’la buluşması için randevu verdirmiş, buluşma sırasında da her ikisini öldürmüştü.

İki kişinin katili vurdu ve yine kaçtı
Murat Olgun

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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