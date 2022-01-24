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Haberler art arda geliyor! E-5'i kullanacaklar dikkat... Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu

#İstanbul#Arnavutköy#Kaza

İstanbul'da etkili olan kar trafiği olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, yollar kapandı, Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı belirtilen kaza meydana geldi. Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu. Öte yandan Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı.

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İstanbul'da kar ve tipi yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, yollar kapandı. İşte dakika dakika yaşananlar...

DAKİKA DAKİKA SON GELİŞMELER...

16:30 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

İSTANBUL VALİSİ DUYURDU: TRAKYA'DAN GELEN ARAÇLARIN GİRİŞİNE İZİN YOK

16:24 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyeceğini duyurdu ve "Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" dedi.

Haberler art arda geliyor E-5i kullanacaklar dikkat... Trakyadan İstanbula girişler durdu

16.21 - Öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı.

Saat 15.22 - İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

E-5 TRAFİĞE KAPANDI

Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.

HARAMİDERE D-100'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Öte yandan öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı.

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