Son dakika: Ardahan'da çobanın fil fotoğraf ortalığı karıştırmıştı! Valilik açıklaması gerçeği ortaya çıkardı

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Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili incelemeve arama çalışması başlatmıştı.
VALİ ÇİÇEK: FOTOĞRAF GERÇEK DEĞİL
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.