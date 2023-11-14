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Son dakika: Ardahan'da çobanın fil fotoğraf ortalığı karıştırmıştı! Valilik açıklaması gerçeği ortaya çıkardı

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#Fil#Sosyal Medya#Jandarma
Son dakika: Ardahanda çobanın fil fotoğraf ortalığı karıştırmıştı Valilik açıklaması gerçeği ortaya çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 21:14

Ardahan'da bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fil aradı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı.

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Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili incelemeve arama çalışması başlatmıştı.

VALİ ÇİÇEK: FOTOĞRAF GERÇEK DEĞİL

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.

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#Fil#Sosyal Medya#Jandarma

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