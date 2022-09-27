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Son dakika... Ardahan, Erzurum ve Kars'ta hissedildi! Saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Ardahan#Göle
Son dakika... Ardahan, Erzurum ve Karsta hissedildi Saat 17.08de 5.0 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 17:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.08'de Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Erzurum ve Kars'ta da hissedildi.

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AFAD verilerine göre, Ardahan Göle'de saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Erzurum ve Kars'ta da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

ART ARDA DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi saat 17.13'te ise 3.1, 17.24'te 3.9 büyüklüğündeartçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Son dakika... Ardahan, Erzurum ve Karsta hissedildi Saat 17.08de 5.0 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Ardahan#Göle

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