Son dakika... Ardahan, Erzurum ve Kars'ta hissedildi! Saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre, Ardahan Göle'de saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Erzurum ve Kars'ta da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

ART ARDA DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi saat 17.13'te ise 3.1, 17.24'te 3.9 büyüklüğündeartçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.