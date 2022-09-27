Son dakika... Ardahan, Erzurum ve Kars'ta hissedildi! Saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre, Ardahan Göle'de saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Erzurum ve Kars'ta da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.
ART ARDA DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi saat 17.13'te ise 3.1, 17.24'te 3.9 büyüklüğündeartçı deprem meydana geldiğini açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 27, 2022
Büyüklük:5 (ML)
Yer:Göle (Ardahan)
Tarih:27-09-2022
Saat:17:08:31 TSI
Enlem:40.738 N
Boylam:42.807 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1LWnAEfQEY
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.