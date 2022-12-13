Son dakika... Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime şiddetli yağış arası verildi! İzmir'de araçlar suya gömüldü

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Dün yaşanan sağanak yağışla Kumluca ve Finike ilçeleri sel felaketini yaşayan Antalya için bugün de merkez ve doğu ilçelerine uyarı yapıldı. Meteoroloji, ‘turuncu kod’ ile yaptığı uyarıda bugün gece saatleriyle birlikte kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, çok kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan uyarıda Burdur ve Isparta’da beklenen sağanak yağışlara karşı da uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bu akşam saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), 14 Aralık 2022 ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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'Turuncu kodlu uyarı' ne anlama geliyor? Hava durumu tehlikeli demektir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

AFAD DA UYARDI

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Aralık Çarşamba günü, Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş‘ta yerel olarak kuvvetli, Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşamdan itibaren Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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ANTALYA'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, beklenen yağışlar nedeniyle Manavgat, Serik ve İbradiilçelerinde eğitime ara verildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." denildi.

İZMİR'İ SAĞANAK VURDU

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nce İZMİR için yapılan sağanak uyarısı sonrası saat 14.00'ten itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü.Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü.

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Balçova ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki alt geçit ve çevresi suyla doldu. Bu sırada trafikteki 3 otomobil suda kaldı. Sürücüler kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkabildi. Araçlarına içine de su doldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Otomobili su içinde kalan Ethem Özütemiz (80), "Burası çukurda kalan bir yer. Buraya geldiğimde, su bir anda yükseldi. Otomobilim stop etti, suyun içinde kaldım. Belediye ekipleri beni otomobilin penceresinden çıkardı. Ancak, aracım halen suyun içinde. Ben de çok ıslandım ve üşüdüğüm için titriyorum. Otomobilimin çekilmesi için bekliyorum" dedi.

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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerini su bastı. Dükkan sahipleri ve personel, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı. Kordon boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaftan Burak Barmanbek, "Her defasında aynı manzarayı yaşıyoruz. 10 yıldır burada esnafım herhangi bir gelişme yok. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Veysi Cantek ise "Burada birkaç şubemiz var. Her yağmurda aynı olayı yaşıyoruz. Bu manzarayla karşılaşmaktan bıktık. Yağmur nedeniyle dışarıdaki ürünlerimizi içeriye almak zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili her yere yazıyor, başvuru yapıyoruz ancak sorun bir türlü giderilmiyor" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ YARIN İÇİN UYARDI

Ankara Valiliği de kentte yarın kuvvetli, yağışın beklendiğini belirterek uyardı. Valilikten yapılan açıklamada "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın ilimizin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Çarşamba günü İç Anadolu Bölgesi'nde beklenen sağanak yağışların; Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Yozgat çevreleri ile Konya'nın kuzeyi, Ankara'nın güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HATAY'DA YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hatay'da yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Çarşamba günü Hatay'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.