Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki son durumu canlı yayında açıkladı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın 3 gündür devam ediyor. Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek, CNN Türk canlı yayınında ilçedeki son durumla ilgili bilgi verdi. Manavgat'a bağlı 106 mahallenin olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, ''69 mahallemizde su yoktu, elektrik kesikti burada. Jeneratörlerle su vermeye çalışıyoruz'' dedi.
Canlı yayında yangın nedeniyle ilçedeki son durumu paylaşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi:
''Burası Antalya'nın en özel ilçelerinden birisi. 4 ayrı noktada aynı anda yangının başlaması düşündürücüdür. Bunu adli makamlar araştırıyor. Yangını söndürmekle uğraşıyoruz. Orman Bakanlığımızın helikopterleri var. Belediye olarak da 253 aracımız, 1146 personelimizle hepimiz buradayız. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 106 mahallemiz var, 69 mahallemizde su yoktu, elektrik kesikti burada. Jeneratörlerle su vermeye çalışıyoruz. 2 jeneratör İSKİ'den geldi, çok büyük jeneratörler. Hava sıcak, 43 derece dedi Meteoroloji. Hastanede dumandan etkilenen vatandaşlarımız var. Arazöz devrilmişti, arkadaşımızın biraz durumu ciddi.''