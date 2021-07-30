Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki son durumu canlı yayında açıkladı

Canlı yayında yangın nedeniyle ilçedeki son durumu paylaşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi:

''Burası Antalya'nın en özel ilçelerinden birisi. 4 ayrı noktada aynı anda yangının başlaması düşündürücüdür. Bunu adli makamlar araştırıyor. Yangını söndürmekle uğraşıyoruz. Orman Bakanlığımızın helikopterleri var. Belediye olarak da 253 aracımız, 1146 personelimizle hepimiz buradayız. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 106 mahallemiz var, 69 mahallemizde su yoktu, elektrik kesikti burada. Jeneratörlerle su vermeye çalışıyoruz. 2 jeneratör İSKİ'den geldi, çok büyük jeneratörler. Hava sıcak, 43 derece dedi Meteoroloji. Hastanede dumandan etkilenen vatandaşlarımız var. Arazöz devrilmişti, arkadaşımızın biraz durumu ciddi.''

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