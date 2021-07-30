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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Marmaris yangınında son durum! Alevler yine yükseldi, çalışmalar sürüyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, yangın söndürme helikopterlerinin de desteğiyle yangının Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne yaklaşmaması için emek harcıyor. Gelen son dakika bilgisine göre de Marmaris-Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde karayolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

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  • Marmaris yangınında son durum... Çalışmalar devam ediyor
  • Marmaris yangınında son durum... Çalışmalar devam ediyor
  • Marmaris yangınında son durum... Çalışmalar devam ediyor
  • Marmaris yangınında son durum... Çalışmalar devam ediyor
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Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Gelen son dakika bilgisine göre, Marmaris-Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde karayolu ulaşıma kapatıldı.

BAZI OTELLER BOŞALTILDI

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Son dakika... Marmaris yangınında son durum Alevler yine yükseldi, çalışmalar sürüyor

OSMANİYE MAHALLESİ'NDE ZARAR BÜYÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu. Osmaniye'de 25 hane, 45 ahır kullanılamaz hael gelirken, 600 arı kovanı zarar gördü, 75 küçükbaş hayvan öldü. Yangında evi, arı kovanları zarar gören mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Songül Şahin (44), "Yetkililerin buraya gelip halimizi görmesini istiyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarım ile alevlerden kendimi kurtardığıma şükrediyorum" diyerek gözyaşı döktü. Songül Şahin'in eşi Mustafa Şahin ise, "Afyonkarahisar'da arı kovanlarımın başında beklerken yangın haberini aldık. Zaman kaybetmeden Osmaniye'ye geldik. Sadece 5 keçi ile 2 ineğimiz kurtuldu. Evimiz, ahırımız, yiyeceğimiz ve samanımızı kaybettik. Şebeke suyumuz ve elektriğimiz de kesildi" dedi.

Son dakika... Marmaris yangınında son durum Alevler yine yükseldi, çalışmalar sürüyor

'22 KÜÇÜKBAŞIM ÖLDÜ'

Mahalle halkından Ramazan Şahin (61) ise, "Alevler Osmaniye'ye yaklaşınca buradan ayrıldık. Sabah tekrar evime döndüğümde 22 küçükbaş hayvanımın öldüğünü gördüm. Bu yaşıma kadar Marmaris'te böyle bir orman yangını görmedim. Yangının sabotaj olduğunu düşünüyorum. Bir anda her yere yayılması bana düşündürücü geliyor. Arıcılık ile geçimimizi sağlıyoruz. Ağaçlarımız zarar gördü. Şimdi onu düşünüyoruz. Keçilerimin içerisinde bir oğlağım kurtuldu. Yangında gözleri zarar gördüğü için kasaba kestireceğim" dedi.

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