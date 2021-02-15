MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
GeriGündem Son dakika... Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ABD'nin Gara açıklamasına tepki dile getirildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada ''ABD Büyükelçisi'ne en kuvvetli şekilde tepki iletildi'' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDye tepki: Bal gibi de PKKnın yanındasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bal gibi de PKK'nın yanındasınız
Bakan Çavuşoğlu’ndan sert açıklama: Eğer ve amalarla geçiştirmeye çalışıyorlar
Bakan Çavuşoğlu’ndan sert açıklama: 'Eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle