AA - DHA
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Son dakika... Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ABD'nin Gara açıklamasına tepki dile getirildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada ''ABD Büyükelçisi'ne en kuvvetli şekilde tepki iletildi'' denildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.
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