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Son dakika... Ankara'da yangın! Vali Şahin'den açıklama
Ankara'da bir inşatta yangın çıktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alındı'' dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur'' açıklamasında bulundu.