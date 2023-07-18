Son dakika... Ankara'da MKE fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 yaralı

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Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara’da bulunan kapsül fabrikasında patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, "Biri ağır dört yaralımız var. Şu anda güvenlik önlemleri alındı. Çalışmaların tamamı güvenli bölgeye taşındı. Zaman zaman küçük patlama sesleri geliyor ama tamamen güvenlik önlemi alınmış durumda. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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