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5 yaÅŸÄ±ndaki Deniz Efe, düÄŸün salonunda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti... Ä°ÅŸletme müdürü tutuklandÄ±

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#DüÄŸün Salonu#Deniz Efe Çelebi#Ä°zmir
5 yaÅŸÄ±ndaki Deniz Efe, dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti... Ä°ÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 10:53

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esinde, dÃ¼ÄŸÃ¼n salonundaki dÃ¼ÄŸÃ¼nde dekor amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan duvarÄ±n altÄ±nda kalan Deniz Efe Ã‡elebi'nin (5) Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸiden iÅŸletmenin mesul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ D.S.Åž. tutuklandÄ±. Ä°ÅŸletme sahibi S.T. ise, yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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Olay, 16 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ akÅŸamÄ±, Fevzi PaÅŸa Caddesi'nde meydana geldi. DÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda dekor amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan duvar, dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda devrildi. Deniz Efe Ã‡elebi ile EÄŸmen GÃ¼rbÃ¼z (7) duvarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ã‡elebi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaralanan GÃ¼rbÃ¼z ise TorbalÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Deniz Efe Ã‡elebi'nin cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶nderildi.

5 yaÅŸÄ±ndaki Deniz Efe, dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti... Ä°ÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklandÄ±

Bu sÄ±rada anne Emel ile baba Engin Ã‡elebi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Deniz Efe Ã‡elebi'nin cenazesi, dÃ¼n otopsi iÅŸlemleri tamamlanÄ±nca ailesine teslim edilip, Tire ilÃ§esinde topraÄŸa verildi. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda polis ekipleri, iÅŸletme sahibi S.T. ile mesul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ D.S.Åž.'yi olay gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°ÅŸlemleri tamamlanÄ±nca dÃ¼n akÅŸam adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden iÅŸletmenin mesul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ D.S.Åž. tutuklandÄ±. Ä°ÅŸletme sahibi S.T. ise yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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5 yaÅŸÄ±ndaki Deniz Efe, dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti... Ä°ÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklandÄ±

Ã–te yandan aynÄ± olayda yaralanan EÄŸmen GÃ¼rbÃ¼z'Ã¼n ise hastanedeki tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, durumunun ciddiyetini koruduÄŸu bildirildi.Â 

'BU Ä°ÅžÄ°N PEÅžÄ°NÄ° BIRAKMAYACAÄžIM'

Baba Engin Ã‡elebi, "Ã‡ocuklarÄ±n Ã¶nÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± dandik duvar, gÃ¼ya rÃ¼zgardan devrilmiÅŸ. OÄŸlum Ã¶ldÃ¼, diÄŸer Ã§ocuk yaralÄ±. Onun durumu da kÃ¶tÃ¼. Bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m" dedi.Â

5 yaÅŸÄ±ndaki Deniz Efe, dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti... Ä°ÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklandÄ±

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#DüÄŸün Salonu#Deniz Efe Çelebi#Ä°zmir