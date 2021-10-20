Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama

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Eskişehir yolundaki MTA yerleşkeşkesinde sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

MTA'DAN AÇIKLAMA

MTA'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır." denildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü Yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE'SİNDEN AÇIKLAMA

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Ankara Büyükşehir Belediye'sinden yapılan açıklama, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 09.57'de itfaiyemizin Merkez, Bilkent ve Çayyolu İstasyon ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yangın, doğalgaz kesintisi de sağlanarak saat 10.35'te söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada "Yakınında ısı merkezi olduğu için borunun içinde, patlama orada gerçekleşmiş. Çok şükür can kaybı yok. Tespit yapıldıktan sonra açıklama yapılacak. Ankara'mıza geçmiş olsun." dedi.

ART ARDA 3 PATLAMA

CNN Türk muhabiri Mustafa Berber canlı yayında patlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Sabahın bu saatlerinde Dumlupınar bulvarı oldukça yoğun bir nokta. 15 dakika öncesinde 3 tane ardı ardına patlama sesi duyduk. Ardından da gökyüzüne yükselen siyah dumanları gördük. Ankara'nın pek çok noktasından bu ses duyuldu.

Doğal gaz patlaması olduğu belirtiliyor ilk belirlemelere göre. Çok sayıda itfaiye ekibi burada.

Aslında olay yerine daha yakın bir noktadaydık ama MTA'da görevli bir personel şu anda da doğal gaz ekiplerine olayı anlatıyor, dikkat edilmesi gereken unsurları anlatıyor. Az önce bizi uyardı ve içeride oksijen tüpü olabileceğini söyledi. Bundan dolayı da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Olay yerinden uzaklaşılmasını istedi.

Bir yandan da takviye su da geliyor. Ekipler yangını söndürmek için çalışıyor. Etrafta yoğun bir doğal gaz kokusu var. Bir yandan da doğal gaz akışının kesilmesi için uğraşılıyor. Bu nokta kritik bir nokta. Hemen çıkışı metro istasyonu, karşısında 4 benzinlik var yan yana. Sabah 10:00 sıralarında ardı ardına 3 patlama sesi duyuldu, Ankara'nın her yerinden duyuldu. Olay yerine polis şeridi çekiliyor.

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Şu anda merkez istikamete gidiş hala kapalı. Kızılay'dan Çay Yolu'na gidişi polis kontrollü şekilde trafiğe açmış durumda. Yoğun alev var.

Yol şu anda yeniden trafiğe kapatılmış durumda. Alevlerin kontrol altına alınmaması demek facianın habercisi aslında. Bir oksijen tüpü patlamanın etkisiyle buraya kadar fırlamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama var. "MTA içinde doğal gaz patlaması olduğuna dair ihbar 09.57'de merkez ulaşmış ve ekipler görevlendirilmiştir" denildi.