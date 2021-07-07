MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Ankara'da korkunç olay! Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...
GeriGündem Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haluk KARAASLAN-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara'da Öznur Aydın, tartıştığı kızı Meryem Aksak (23) torunları Merve Aksak (1) ve Ömer İsmail Aksak'ı (2) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, ekiplerinin bölgede incelemeleri devam ediyor.

Olay, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi. Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartıştı.

Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika: Ankarada korkunç olay Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi. Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.

Son dakika: Ankarada korkunç olay Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi