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Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem fırsatçılarına soruşturma açtı

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Deprem#Kahramanmaraş
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem fırsatçılarına soruşturma açtı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 18:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada depremde fırsatçılık yapan kişiler için Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere bir çok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir."

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Deprem#Kahramanmaraş

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