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Haber Giriş: 31.05.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Mersin'in Anamur ilçesine 77 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

AFAD alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rassathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

AFAD'dan gelen son açıklama şu şekilde:

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Son dakika: Akdenizde 4.3 büyüklüğünde deprem

 

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