Son dakika: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Mersin'in Anamur ilçesine 77 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
AFAD alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rassathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
AFAD'dan gelen son açıklama şu şekilde:
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2021
Büyüklük : 4.3 (ML)
Yer : Guzelyurt Korfezi, 77.09 km. Anamur (Mersin)
Tarih-Saat : 31.05.2021, 09:23:39 TSİ
Enlem : 35.3220 N
Boylam : 32.8156 E
Derinlik : 25.63 km
Detay : https://t.co/Z5Kmjnhj3o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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