Son dakika: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rassathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.



AFAD'dan gelen son açıklama şu şekilde:



Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.



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