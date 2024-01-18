Son dakika... AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'tan ilk açıklama: Bu 5 yılı, 10 yıl ile telafi edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u açıklanmasının ardından AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde kutlama yapıldı. Kutlama öncesi Altınok, parti binası önünde toplanan partililerine hitap etti. Altınok, Ankara'yı Türkiye yüzyılında cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlayacak olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Ankara'mızın makus talihinin değişme zamanı geldi. 5 yıldan sonra Ankara'nın ok gibi hizmetlere ihtiyacı var. Altınok makamda değil sokaklarda oldu. Ankara'yı dünya başkentleri arasına taşıyacağız" diye konuştu.

'KISA ZAMANDA BORÇLARIMIZI ÖDEDİK'

Az bir bütçe ile çok şeye imza attıklarını ifade eden Altınok, şunları söyledi:



"Keçiören Ankara nüfusunun 6 da biridir. Yüzde 45'lik bütçeyle Ankara Büyükşehir Belediye'sinden daha çok iş yaptık. Biz uzun yıllar muhalefette görev yaptık. Ama hiçbir mazeretin arkasına saklanmadık. Göreve geldiğimiz 1994'te 10 ay belediyemize merkezi hükümetten bir kuruş gelmemesine rağmen 'Bizi engellediler, ne yapalım?' demedik. Kısa zamanda borçlarımızı ödedik. Ankara'yı gecekondu şehrinden, merkezi bir hale getirdik."

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'ANKARA'MIZIN 5 YILI 'BOŞ BİR YIL' OLMUŞTUR'

Altınok, Ankara'da bir gerçek olduğunu belirterek, "Ankara'mızın 5 yılı 'boş bir yıl' olmuştur. Biz sokaklarda olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz, her kesimiyle cumartesi pazar demeden, tatil demeden her köşesinde gönüllere dokunduk. Altınok makamda değil sokaklarda oldu. Allah nasip ederse makamların değil sokakların ve halkın hizmetkârı olacağız. Ankara'mızı hak ettiği yere taşıyacağız. Ankara solan bir şehir oldu, gülüşünü kaybetti. İnşallah solan yüzü gülecek" dedi.

'ARTIK MAZERET ZAMANI DEĞİL'

Ayırmadan, kayırmadan el ele olacaklarını, Ankara'yı hep beraber yöneteceklerini ifade eden Altınok, "İnşallah 31 Mart'ta Ankaralılar emaneti teslim ettikten sonra Ankara nice büyük hizmetlere kavuşacak. Artık mazeret zamanı değil. 'Engelleniyoruz' mazereti arkasına sığınmak yok" diye konuştu.

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'EYT'LİLERİN GECİKMEDEN TAMAMININ KIDEM TAZMİNATLARINI ÖDEDİK'

Altınok, "Hiç kimsenin ekmeği ve rızkıyla oynamayacağız. İşçilere zam yapacağız. Tabi sosyal haklar var. Şu an Keçiören Belediyesi'nde işçimize memurunuza ya da emekli olan EYT'lilerin gecikmeden tamamının kıdem tazminatlarını ödedik. Büyükşehir Belediyesi'nde 5 ayda zor aldılar. Rahat olsunlar. İnşallah hiç kimsenin ekmeği ile uğraşmayacağız. Ankaramız el ele birçok hizmete kavuşacak."ifadesini kullandı.



Turgut Altınok, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajları vererek tamamladı. İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, 'Ankara burada başkanın yanında' diye sloganlar attı.

'BU 5 YILI, 10 YIL İLE TELAFİ EDECEĞİZ'



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki açıklamasının ardından Keçiören Belediye Binası önüne geldi. Burada açıklamalarda bulunan Turgut Altınok, mevcut belediye yönetimini kaybolan 5 yıl olarak nitelendirerek, bu dönemi 10 yıl ile telafi edeceklerini belirtti. Yerel seçimlerde oy kullanmada kararsız kalan vatandaşları ikna etme yönünde çağrıda bulunan Altınok, "Bugünden itibaren kapı kapı gezeceğiz, oy vermeyen vatandaşlarımızı ikan edeceğiz. 31 Mart’taki seçim için 5 yıllığına değil çocuklarımız için, geleceğimiz için oy vereceğiz" diye konuştu.

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'ANKARA BUNU HAK EDİYOR'



Altınok, "Gelecekte herkesin mutlu olduğu bir Başkent olsun. Ankara bunu hak ediyor. Başkent bunu hak ediyor. Ankara’mızı eserlerle donatacağız. Ankara'mızı hizmetlerle donatacağız. Birçok köklü problemleri kısa sürede çözeceğiz. Birçoğunun hayal edemeyeceği nice eserler kazandıracağız. Oy vermeyen vatandaşlarımızı ikna edeceğiz daha sonra 'iyi ki Altınok’a oy vermişiz' diyeceğiz. 31 Mart'ta Ankara kazanacak. Buna yürekten inanıyor, güveniyoruz" dedi.



'DURMAK YOK, YOLA OK GİBİ DEVAM'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Altınok, "Ankara'yı mahçup etmeyeceğiz. Durmak yok. Yola ok gibi devam. Altınok sizleri mahçup etmeyecek. Emekleriniz zai olmayacak. Bu 5 yılı, 10 yıl ile telafi edeceğiz. Buradaki kalabalık gece- gündüz demeden çalışacak. İnşallah 31 Mart'ta rabbim nasip ederse önce çok çalışıp kazanacağız" diye konuştu.

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BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ZAM SÖZÜ

Büyükşehire hizmet veren belediye personellerimize sesleniyorum. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. İçiniz rahat olsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız.