Son dakika: AK Partili Kurtulmuş'tan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş son ekonomik gelişmelere yönelik eleştiriler ile ilgili olarak, 'Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Ekonomik buhran’ gibi bir laf haddi aşan bir sözdür.



Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır.' şeklinde konuştu.

Kurtulmuş ayrıca, ‘Eğitimin gerçekten bir milletin en önemli yatırımı olduğunu biliyoruz. Eğitime aktarılan kaynak iktidar dönemimizde yaklaşık olarak 20 kat artırılmıştır.’ dedi.