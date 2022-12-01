Asgari ücret, EYT, 6'lı masanın sistem önerisi... AK Partili Kurtulmuş'tan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK "Özel Röportaj" programında Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

İşte AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Bu konu uzunca bir süredir hükümetin masasında olan bir konudur. Bununla ilgili bütün teknik detayların çalışması Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Sonuna doğru gelindi, son rötuşlar yapılacak ve kamuoyuna sunulacak. Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Artık son noktaya doğru gelindi. Rasyonel gerçekçi adım atılacak.

Zaten bütçede gerekli fasıllar arasında kaydırma yapılabilir.

ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ RAKAM GÜNDEMDE?

Bir rakam söylemem ama rakamın nasıl belirleneceği bellidir. Bugün ilk toplantı yapılacak. Makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır. Tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını tahmin ediyorum. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir artış olacağını düşünüyorum. Kimseyi hayat pahalılığı altında ezdirmeyeceğiz.

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Alım gücünün artırılması en temel hedeflerimizden biridir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Umuyorum iyi oldu denilecek bir artış olacaktır.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ NE ZAMAN BAŞLAR?

Türkiye açısından pandemi parantezi kapandı. Bizim için önemli olan tezgahı dağıtmamaktır. Türkiye başından itibaren üretimin artırılması perspektifini tercih etti. Türkiye frene basmak yerine gaza basmayı tercih etti. Mallarımız satılıyor, ihracatımız artıyor. Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü. Büyüme demek üretime devam etmek demek. Temel meselelerimizden biri enflasyondur. Enflasyon inşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Enflasyonda düşme eğilimi olacağı görülüyor.

FAHİŞ FİYATA NASIL BİR ADIM ATILACAK?

Makul artışların olduğu alanlar var. Ama izah edilemeyecek fiyat artışları var. Serbest piyasa sorgulanmamak demek değil. Burada sorumluluk Ticaret Bakanlığı'mıza düşüyor. Denetimleri artırarak. Ticaret ahlakı böyle dönemlerde gerekiyor.

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6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI

Hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak bir metindir. Eski Türkiye'ye ait ne varsa geri istiyorlar. Biz Türkiye'de millet iradesinin farklı ellerde kullanıldığı dönemleri geride bıraktık. Boşuna Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmedi. Milletimiz dedi ki yeter artık. Sandıktan çıkmış bir sistem var. Ortaya konulan bir parlamenter sistemi de değildir. Hem cumhurbaşkanı seçilecek hem başbakan seçilmiş olur. Bu Türkiye'yi geri götürme projesidir. Millet egemenliğinin başka eller tarafından kullanılmasına zemin hazırlayan bir tekliftir. Böyle bir şey yasalaşırsa Türkiye'yi sürekli seçim ortamında tutacaklar. Cumhurbaşkanı makamı değersizleştiriliyor. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Bu teklif 2023 ile ilgili bir teklif değil. Değişiklik yapsanız bile uygulanabileceği tarih 2028.

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SİYASETTE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

Yeni anayasa değişikliği teklifleri görüşülerek karar verilir.

Örneğin Rusya-Ukrayna konusundaki savaşta Türkiye'nin konumu ne olacak? Demek ki onlar 6-7 kişi bir araya gelip kararını verecek. Peki Cumhurbaşkanı ne yapacak?

KILIÇDAROĞLU'NA YENİ BAŞDANIŞMAN

(Jeremy Rifkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı oldu iddiası) CHP bu konuda resmi bir açıklama yapmadan yorum yapmak doğru değildir. Kemal Derviş'in nasıl getirildiğini biliyoruz. Bu denenmiş eski bir yoldur, bayat bir yoldur. Bu tür heveslerden vazgeçsinler. Türkiye'nin milli kaynaklarını kullanarak CHP yoluna devam etmeli.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI KARA HAREKATI

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Türkiye'nin terör örgütlerini eylem yapamaz hale getirmesi Türkiye için çok önemlidir. Terör bizim burnumuzun dibinde. Türkiye terörle mücadelesinde kararlıdır. Türkiye yeni bir noktaya geçmek mecburiyetinde. Terörü destekleyen faktörlerin tamamen ortadan kaldırılması için de mücadele edilmelidir. Bölge ülkeleri olarak bunun için adımlar atılmalıdır.

ESAD'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Süratle normalleşme süreci tamamlanmalı.