Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'de seçim toplantısı... Ömer Çelik: Erken seçim söz konusu değil, zamanında yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Toplantı#Ömer Çelik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 17:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu Çelik, seçim takvimine ilişkin "Seçimler zamanında yapılacak. Bir yıldan az kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal" dedi.

Haberin Devamı

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu birimlerin çalışmalarının yanı sıra teşkilatların çalışmaları da çok önemli. Reformlar, düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'teki seçimlere yönelik Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkı. Bu çerçevede değerlendirildi.

Her parti kendi içinde .çalışmaları yapıp daha sonra cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi oluşturulmuş oluyor. Düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz toplantı: İşte masadaki konularCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz toplantı: İşte masadaki konularHaberi Görüntüle

SEÇİM TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Yok. Seçimler zamanında yapılacak. Bir yıldan az kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal.

Seçimlerin biraz daha öne alınması ile ilgili gündem olmadı. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar bağlamında toplantı olarak gerçekleşti. Bundan sonra da rutin olarak sürecek. Burada birimler çalışmalarını olgunlaştırdıkça sunumlar hazır hale geldikçe bu yapılacak.

Haberin Devamı

SURİYE İLE DİYALOG OLACAK MI?

Hiçbir şekilde herhangi bir devletle, onun toprak bütünlüğüne dönük negatif yaklaşımımız olup da sorun yaşamadık. Herhangi bir yerde bölüne tabii ki istemiyoruz. Çözümün siyasi bir çözüm olmasını ifade ettik. Siyasi ilişkinin kesilmesine neden olan şartlar ortadan kalkmadan siyasi diyalog olması sözkonusu değil. Herhangi bir veaklet savaşının içinde olmadık. Bugün binlerce mensubu öldürülmüş muhaliflerin ortaya anlamlı tablo çıktığını düşünmesiyle olur uzlaşı. Etrafımızdaki devletler ne kadar güvenli olursa biz bunu kendi güvenliğimize katkı sayarız. Bir yerde bir rejim sistematik olarak halkını katlederken bunları konuşmadan zalim ile mazlum uzlaşsın denen bir tablonun içinde değiliz. Rejimle diyalog kurdun, rejim de diyor ki ben bunları yapmaya devam edeceğim, buna meşru bir devletin göz yumması mümkün müdür? Türkiye burada meşriuyetin tarafındadır. Siyasi ilişkileri kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten siyasi diyalog olacaktır. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Toplantı#Ömer Çelik

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit