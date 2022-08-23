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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz toplantı: İşte masadaki konular

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Toplantı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan yardımcıları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve yöneticileri ile görüşecek. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş da davet edildi.

Sürpriz toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan sürpriz toplantının detaylarını aktardı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem genel başkan yardımcılarıyla hem de davet edilen bazı bakanlarla bir araya gelecek. AK Parti milletvekili Özlem Zengin'in de az önce içeriye girdiğini söyleyebiliriz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in toplantıya katılacağı edindiğimiz bilgiler arasında. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da toplantıya katılacak.

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TOPLANTIDA GÜNDEM SEÇİM HAZIRLIĞI

Seçime 1 yıldan daha az bir süre kaldı. Gelen ilk bilgilere göre; toplantıda seçim hazırlıkları gözden geçirilerek koordinasyon ele alınacak. AK Parti'nin seçim hazırlığı ele alınacak bu toplantıda. Seçimdeki propaganda dönemine ilişkin hazırlıklar da bu toplantıda masada olacak. Ayrıca bir de ekonomi boyutu var. Enflasyonun düşürülmesi de oldukça önem kazanıyor. Enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar neler olacak, bu başlıklar bu toplantıda ele alınacak. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelip toplantıya başkanlık etmesini bizler de bekliyoruz.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Toplantı

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