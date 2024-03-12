Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' ifadesi... Çelik: Siyaseti bırakıyorum anlamında değil

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İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başları:

ERDOĞAN'IN SON SEÇİMİM İFADESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle buluştuğu toplantıda bu açıklamayı yaptı. Bizimle yaptığı toplantılarda hep söyler. Bizim hatırlanacağımız şeyler hizmetlerdir der. Uzun zamandır kendisiyle beraberim. Daha iyisini yapalım daha ötesini yapalım diye siyasette genç arkadaşlarımızın yetişmesine önem veriyor. Aynı zamanda anayasal olarak görevinin sınırlanmasına atıfta bulunuyor. Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil. Arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalar teknik. Böyle bir siyasi gündemimiz yok. Meclis'in kendini feshetmesiyle ilgili. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar veriyor. Vatandaş Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin diyor. Cumhurbaşkanımız kal derse kalırız der. İlk geldiğimiz günden beri buna bağlıyız, sicil amirimiz millettir bizim. Demokratik yollarla en uzun süre görev başına gelmiş tek lider Cumhurbaşkanımızdır. Bu Türkiye için çok büyük bir kazanım. Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı şeylerden biri çok fazla genç devlet adamı yetiştirdi.



"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADIN HAREKETLERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ"



İktidara geldiğimiz yıllarda sık sık dile getirdiğimiz bir şey var, sivil siyasetin üstünlüğü. Siyasetçi yetiştirmek demek demokrasinin güçlenmesi demek. Dünyanın en güçlü kadın hareketlerinden birine sahibiz. Temayüller, anketler vatandaşımız ne istiyor onu anlamakla ilgiliydi. Yerel yönetim başkanlığımız seçim sonrası sürekli fotoğraf çeker. 5 yıl sonra toplandığımızda 5 yıllık sonuç önümüze gelir. Sürekli bir raporlama var. Ankette iyi çıksa da göstergelere yeniden bakalım denir. Adayların tespit edilmesinde birden çok mekanizmaya bakıldı. Siyaset bir matematik alanı değil. Yanıldığımız alanlarda olabilir.

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"HAYAT TARZINA HİÇ MÜDAHALE EDİLMEMİŞ DÖNEM BİZİM DÖNEMİMİZDİR"



Geçen seçimlerde bize Sayın Kılıçdaroğlu için önde deniyordu. Bir sürü siyaset bilimci, daha sonra analizinde nasıl yanıldığını izah etmek zorunda kaldı. O zaman dedik ki, saha böyle söylemiyor. AK Parti Genel Merkezi izole değil. Anadolu'daki her yere hakim bir siyaset merkezi. Siyaset yapma biçimi demokrasilerin en büyük gücüdür. Bazen ideolojik hareket ediyorsunuz diyenler oluyor. Vatandaşımızda kaygı oluşmuşsa buna cevap vermek boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanı olduğu zaman da yoğun şekilde yapıldı. AK Parti'ye kapatma davasında, yalan bir iddianameydi ki eğlence mekanlarının hiçbiri yokmuş diye yapılan bir şeydi. Çok partili hayata geçtiğimizden beri hayat tarzına hiç müdahale edilmemiş dönem bizim dönemimizdir. Bazı söylemlerden dolayı bazı vatandaşlarımızın kaygısını anlarım. Bu tip olaylar olduğunda ilk tepkiyi biz veriyoruz. Buna rağmen seçim çalışmasında İstanbul'da bir kadın vatandaşımız geldi. Düşüncelerini söyledi, ben de izah ettim. Böyle bir soru sormak istiyorsa her zaman açığız. Sokakta vatandaşımızın kadınların arasında giyim tarzından dolayı kavga yok. Bugün de toplantımız vardı. Arkadaşlarımızın tek tek performansını çok iyi buluyoruz. Arkadaşlarımızın çok geride olduğu anketler manipülatif. Biz bunlara karşı deneyimliyiz. Biz şu illeri alırız demem, vatandaşın iradesine saygısızlık. Atatürk'ü bir yerel seçimin tarafı haline neden getiriyorsunuz. Bugün toplantıda bir kez daha değerlendirdik, arkadaşlarımızın iyi gittiğini düşünüyoruz.



"AK PARTİ, CHP'NİN İLERİSİNDE BİR NOKTADADIR"



Devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız bu ortak değerdir. Türkiye'de siyaseti zehirleyen birçok kötü gelişmede belli bir siyasi zümre Atatürkçülük perspektifinden gerçekleştirmeye çalışmıştır. Atatürk size dedi ki şu illeri alın diyor, CHP Genel Başkanı bunun Atatürk'le ne ilgisi var. AK Parti, CHP'nin ilerisinde bir noktadadır. Bizim bu konudaki 20 yıldaki performans Atatürk'ün ortak değer olduğu perspektifidir. 27 Nisan muhtırası bir Atatürk istismarıdır, kapatma davası bir siyasi provokasyondur, Laiklikle ilgili istismar. Siz okula gitmek isteyen insanların önünü keseceksiniz laiklik diyeceksiniz. Laiklik demokrasiyi besler, demokrasi laikliği besler. Bunları özgürlük projesi olarak mı kullanıyorsunuz yoksa yasaklar adına mı kullanıyorsunuz.