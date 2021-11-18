Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki! 'Dünya ve Avrupa susuyor'

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.

"Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor.

"Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı.

"Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor.

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"BUNLAR SADECE RAKAM DEĞİL, ÖLÜME İTİLEN BİRER CAN HEPSİ"

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’müzün Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na dayanarak hazırladığı verilere göre;

Yunanistan’ın sadece 2020 yılında 17 bin 245 sığınmacıyı geri ittiğini, 2021 yılında ise bugüne kadar 13 bin 261 sığınmacıyı geri ittiğini biliyoruz.

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’müzün 2017 yılında bu yana yaptığı mülakat sonucu geri itildiğini tespit ettiği yaklaşık 74 bin sığınmacı söz konusu. Dolayısıyla Yunanistan’ın yalan söylediği bir iddia değil, bir vakıa olarak karşımızda duruyor.

"Bunlar sadece rakam değil. Ölüme doğru itilen birer can hepsi. Hayalleri, umutları, insanca yaşama hakları olan canlar. Yunanistan bunlara sadece ölüme iterek cevap veriyor."