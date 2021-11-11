Hollandalı gazeteci Beugel: Yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?

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HOLLANDALI gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Atina’da Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısına damga vurdu. Miçotakis, Hollandalı gazetecinin, “Yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız” diyerek Yunan makamlarının sığınmacıları Türkiye’ye geri itilmeleri ile ilgili sorusuna öfkelendi. Yunan Başbakanı, hem ses tonu, hem vücut dili hem de cevabında kullandığı kelimelerle ilk kez bu denli sinirli göründü.

TOPLANTI SAKİN BAŞLAMIŞTI

Basın toplantısı sakin başlamıştı. Miçotakis, her yabancı lider ile olduğu gibi, Hollandalı mevkidaşına da Türkiye’yi şikâyet etti. Türkiye’nin tarihi, coğrafyayı ve mantığı rencide eden söylemlerde bulunduğunu öne sürdü. Yunanistan’ın icraatı ile bölgede istikrar, barış ve işbirliği unsuru olduğunu, diplomaside de örnek alınması gerektiğini iddia etti. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaklaşımını da (havuç ve sopa) doğru bulduğunu söyledi. Sığınmacılar sorunu için de tüm AB üyelerinin “yükü eşit paylaşmaları” gerektiğini kaydetti.

‘NİYE İNKÂR EDİYORSUNUZ’

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Soru cevap bölümüne geçildiğinde ise ikinci soru Hollandalı gazeteci Beugel’den geldi. Beugel’in sorusu ve Miçotakis’in cevabı şöyle oldu:

Beugel: “Sayın Miçotakis, yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Geri itmelerle ilgili yalanları kast ediyorum. Yunanistan’da, sığınmacıların başına gelenler ile ilgili yalanları kast ediyorum. Benim ve diğer gazetecilerin zekâsını küçümsemeyin. Ortada deliller var. Israrla inkâr ediyor ve yalan söylüyorsunuz. Neden çıkıp, ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı. Tam 6 yıl bekledik. Kimse bir şey yapmadı. Ben de bu barbarca geri itmeleri yapıyorum’ demiyorsunuz?”

‘HAKARET EDEMEZSİNİZ’

Miçotakis: Hollanda’da siyasetçilere direkt sorular sorma geleneğinize saygılıyım. Ancak burada, bu binada, gerçek olaylara dayanmayan söylemlerle, bana ve Yunan halkına yönelik hakaretlerinizi kabul etmiyorum. Her gün denizde insanları kurtarıyoruz. Aynı zamanda da Türkiye’den sandalların gelmesini engelliyoruz. Sığınmacıları toplayıp Türkiye’ye geri götürmeleri için Türk Sahil Güvenlik’in gelmesini bekliyoruz. Avrupa yasaları çerçevesinde bu hakkımızdır. Yunanistan’ı suçlayacağınıza sığınmacıları sistemli bir şekilde araç gibi kullananları suçlayın. Türkiye sığınmacılar için tehlikeli değil, güvenli ülkedir. Sisam adasındaki sığınmacı kampına gittiniz mi?”

Beugel: “Evet, ilk gidenlerden biriydim.”

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Miçotakis: “Hayır, gitmediniz. Bu binaya gelip bana hakaret edemezsiniz. Sözümü de kesmeyin. Kimseye parmağını sallayıp hükümetimi ve beni güya insanlık dışı muamele ile suçlamasına izin vermem.”

RUTTE’YE ‘YAPTIRIM’ SORUSU

Gazeteci Beugel, Hollanda Başbakanı Rutte’ye de, “Hollanda’da yerel yönetimler kabul etmeye hazır ama hükümetiniz sığınmacıların gelmesine ısrarla karşı çıkıyor. Sizce Yunanistan’a ve insan haklarının çiğnenmesinde eşit sorumluluğu bulunan Hollanda’ya ne gibi yaptırımlar uygulanmalıdır” sorusunu sordu. Rutte de, “Yunanistan’ın, geri itmeler ile ilgili olarak derhal inceleme başlatması, sığınmacılara karşı öngörülen standartları uygulandığına kanıttır. Yaklaşık 3 milyon sığınmacıyı barındıran Türkiye, bu insanların burada kalabilmeleri için gerçekten güvenli bir ülkedir. Yunanistan’ın görevi ise AB’nin dış sınırlarını korumaktır” diye cevap verdi.

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GAZETECİ BEUGEL, 40 YILDIR YUNANİSTAN’DA

Yunan medyasının büyük bölümü tarafından “provokatif” ve “yalana dayalı” soru sormakla suçlanan Ingeborg Beugel (61), sosyal medya hesabında “Gözlerinin içine bakıp sorumu sordum. Tamamen şaşırdı. Ancak, yine yalan söyledi. Gerçeği “hakaret” saydı. Sisam (Samos) adasındaki sığınmacı kampını da cennetmiş gibi gösterdi” diye yazdı. Yaklaşık 40 yıldır Yunanistan’da yaşayan Beugel, iltica başvurusu reddedilen 23 yaşındaki bir Afgan sığınmacıyı Hidra adasındaki evinde barındırdığı için geçen yıl gözaltına alınmıştı.