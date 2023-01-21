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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'teki skandala sert tepki: Tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşım

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsveç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 17:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak gerçekleştirdiği provokasyona çok sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır.

İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur.

Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir. İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir."

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsveç

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