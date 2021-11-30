Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır

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AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

3 Aralık Engelliler Günü’nde 750 civarı engelli öğretmen ataması yapılacak.

Adalet Bakanımız açıkladı yeni mahkemeler devreye girecek. Vatandaşımızın adalete erişimini sağlayacak.



Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyareti ile yoğun diplomasi trafiği devam edecek.



ATATÜRK'ÜN HİÇ YAYINLANMAMIŞ RÖPORTAJI

12 Şubat 193’te Atatürk yeni Türkiye vurgusu yapıyor. Fransızlara çağrı yapıyor. Herhangi kapitülasyon çağrısının dostane olmayacağını, ne pahasına olursa olsun sona erdireceğini söylüyor. ‘Eylemlerimizi harekete geçiren şey tam bağımsızlığımızdır.’ diyor. O günün zor şartları milletvekilimizin İngiliz arşivlerinde bulmasıyla ortaya çıktı.

Türkiye, Azeri kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek verdiğinde cihatçıları oraya gönderdi denildi.

Terörle mücadele son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren Operasyonlarının son - bahar kış kısmı devam ediyor.

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MİT, Katar İstihbaratı ile Libya'da alıkonulan vatandaşlarımızı kurtardı.

Cumhurbaşkanımız iç ve dış meseleler ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kararlı bir şekilde politikalar uygulanmaya devam edecek.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZDIR'



Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması sorgulama konusu değil. Önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır. Bu apaçık gerçek.

Gerçek bir MGK sadece askeri güvenlikten, terörden değil ülke ile ilgili her gelişmeyi ele alır. MGK ekonomiyi ulusal güvenlik olarak ele alabilir.

DW’NİN PAYLAŞIMI

Biz Çerkes kardeşlerimizin asimilasyona uğradığını reddediyoruz. Bu fitne haberciliğidir. Türkiye’de farklı etnik kökenler üzerine çalışan platform ve habercilik anlayışı var. Türkiye’de Çekes kültürü teminat altındadır. Çerkes kardeşlerimizin verdiği yanıtın arkasındayız.

İlgili haber AK Partili Çelik: Çerkes kardeşlerimiz DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler Haberi Görüntüle

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Bakanlığın çalışması devam ediyor. Hakkaniyetli bir asgari ücretin çıkması için enstrümanların değerlendirilmesi gerekiyor. MYK’da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Vatandaşlarımızla oturuyoruz görüşüyoruz. Pek çok krizi doğru siyasetler ile aşma deneyimine sahip bir kadroyuz. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır.







