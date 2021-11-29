Son dakika: AK Partili Çelik: Çerkes kardeşlerimiz DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları “Türkiye aleyhine iddialar” olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler.

Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız.” diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar.

Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman “Biz Çerkesiz

Bizden Hain Çıkmaz” çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun…