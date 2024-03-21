Son dakika: AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Altınok'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:



MAL VARLIĞI TARTIŞMALARI



Ben tüccar ailenin çocuğuyum. 4. kuşağım. Çocuklarım 5. kuşak. Mal varlığım açıklandı. Mal varlığım azaldı. Bir teşekkür etmeleri lazım. 'Bu adam 20 sene belediye başkanlığı yaptı. Mal varlığı artmamış azalmış. Helal olsun' demeleri lazım. 20 yıldır görev yapıyorum, çoluğum cocuğum benim makam arabama binmemiştir. 20 yıldır görev yapıyorum 1 kuruş harcırah yoktur. Anketleri görenler, kaybedeceklerini görenler yalan iftira çamur kampanyasına başladılar. Benim saklayacak bir şeyim yok. Altınok'un özü birdir sözü birdir. Belediye başkanı seçilir seçilmez vergi ile ilişiğimi kestim ve kapattım. 'Benim artık ticaretle işim yok' dedim. Ne derlerse desinler, hırsız demesinler. Ben işleri biradere devrettim. Belediye başkanı olduğum sürece benim banka hesabım da yoktur. Emekli olduktan sonra bir devlet bankamıza hesap açtırdım. Emekli maaşım oraya yatar. Siyaseti bıraktıktan sonra ticaret yapayım diye bir hırsım yok.

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Ankara'da ilk kamyonu alan aileyiz. Bu vicdansızlar, ahlaksızlar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı '600 tane dairesi var' diyor. Antalya'da 600 tane dairem varsa ve tapusunu çıkarmazsa namerttir. Ama ben istifa edeceğim. 600 tane tapuyu çıkartmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım. Zamanımda aldığım yerler arsaydı. Şehir büyüdü. Benzin istasyonumuzu rahmetli babam BP'den satın aldı. Benim aldığım Eskişehir yolundaki yeri 1991 yılında almışız. Gölbaşı'nda olan arsayı 1987 yılında almışız. 9 parselini de sattım. 1987 yılında 25 yaşındaydım. Gerçeğe bakarsan 23 yaşındayım. Siyasette böyle insan varmış, tebrik ediyoruz demeleri lazım. Göreve başladığım zaman müdürleri topluyorum ve 'Beytül mala el sürerseniz paralı pullu bir işiniz olursa sağ kolum da olsa keser atarım benim sol kolum da olsa keser atarım. Gereken neyse onu yaparım' diyorum. Abartılar var. Mal varlığımızı açıkladığımızda ada parseline kadar açıkladık. 5 bin dönüm arazi vardı. Benim hisseme düşen 80 dönüm. Balum 115 dönüm arazisi var diyorlar sosyal medyada. Balum'da 4 bin dönüm var babadan kalan. Anneden kalan köyden arazi var. Bu tarlaları kim eker, kim biçer haberimiz bile yok. Kim ekerse eksin biçsin boş kalamasın. Bunların çoğunu vatandaş eker biçer. Bana para ver gibi bir talebimiz de yok. Tunalı'da yerimiz var. Belediye başkanı olmadan önce almışım. Tunalı'dan bir binanın 8'den 1'inin 0,50'si şahsıma ait. Tunalı 4 katlı bir bina var diyorlar. Bunların hepsini yazdık. Belediye Başkanı Londra'da aldığı evi kaç liraya aldığını açıklasın. Londra'daki evi, baban kalan tüm arsaları satsak satın alamayız. Bunlara girmeyeceğim. Ahlaki bulmuyorum. Şuan oturduğu evin 25 milyon TL. Ben senin evini çekip yayınlatmam ahlaki değil. Beypazarı belediye başkanlığını bıraktığından oturacak evin yoktu. Bu 25 milyon TL'lik evi nasıl aldın? Annem ve babam 1986'da rahmetli oldu. Turgut Altınok'un adına olan tüm varlığı budur. Bankadaki parayı açıkla diyorlar. Her türlü veri açık. Mal varlığımız çoğalmamış ve azalmış. Bunların hepsi kayıtlı. Siyaset etik gerektiriyor. Ankara'daki seçimin sonucunu görenler telaşa kapıldı. İftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Sütte leke var Altınok'ta leke yok.

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"ANKARA ALTINOK'LA BERABER 24 SAAT YAŞAYAN BİR ŞEHİR OLACAK"

Bütün adaylar belediye başkanı olduktan sonraki mal varlıklarını açıklasın. Bugün 25 milyon TL'lik evde oturuyorsun. Bu evi nasıl almış bana anlatsın. Bizimki eksildi. Belediye başkanı maaşıyla ev aldım, yatırım yaptım diyene inanmam. Ben mümkün değil diyorum. Bizim adlığımız maaş yetmez. Alamazsın bunları. Kendisinin veremeyeceği hesap var. Şuan Ankara'daki kampanyaya 2,5 milyar harcadı. Ankara'nın neresine bakarsanız Yavaş var. Şu duvarlara verdiği para 1 milyarının üzerinde. Duvarın kirası, giydirmesi bir para. 'Bir gün Ankara'nın her yerinde benim resimlerimi görürseniz bu haram paradır' demiş. Şuan nereye bakarsanız Yavaş'ı görüyorsunuz. Bizim kampanya ücretlerimiz genel merkez tarafından karşılanıyor. Biz de öyle bir para yok. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? CHP'nin aldığı seçim desteği 1 milyar 800 milyon. Bunun tamamını Ankara'ya harcasa yine yetmez. Ankara'nın ışıkları söndü. Ankara Altınok'la beraber 24 saat yaşayan bir şehir olacak. Otobüsler metrolar 24 saat çalışacak. Ankara'da 9'da hayat bitiyor. Kimsenin hayatına yaşam tarzına dokunmayacağız. Ankara'da trafik problemi arttı. Ankaralı soruyoruz. 'En büyük problem ne' diye. Bir trafik, iki ulaşım çıkıyor. Hurdacılar'a gidiyoruz. 'Altınok buraya kaldıracak' diyorlar. Niye kaldıralım? Ankara'yı ticaretin merkezi yapacağız. Hala gideceğim. Diyorlar ki, 'Altınok burayı kaldıracak'. Ya niye kaldıralım? Ankara'nın ışıkları Yavaş'la beraber sönmüş, trafik artmış. 'Yol yapsaydım trafik artardı' diyor. Bunu hiçbir belediye başkanı demez. 1 sene sonra Ankara'nın trafiği İstanbul'dan beter hale gelecek.



"BÜYÜKŞEHİRİN BÜTÜN ŞİRKETLERİ ZARARDA"

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Sosyal medyada başarılı. AK Parti döneminde belediyenin yüzde 8'i sosyal yardımlara gidiyor. Yavaş döneminde bu oran 4'e düşmüş. Fakat Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 96 bütçesi yok. Biz göreve seçildiğimizde bu sosyal yardımları yapıyoruz. Ama ne bir fotoğraf vari ne de video. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. 300 milyar bütçe yönetti 5 yılda. Yapmış odluğu bütün destek 12 milyar. 288 milyar yok ortada. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, 8 milyar SGK'ya borcu var. 3,5 milyar ABB'nin bütçesi vardı şuan 20 milyar. 16,5 milyar borç atmış. Soruyorum hemşerilerime. Ankara'da 16,5 milyar liralık yatırım var mı? Bütün şirketler zararda. EGO'nu zarar 17 misli armış. Ülkede enflasyon 17 misli artmadı ki. Yavaş'ı şirketin başına getirmiş olsaydınız şirket batmıştı. Bunların hepsi resmi rakamlar. Gencimiz dedi ki, 'CHP'liyim oy verdim ama duraklarda beklemeyi balık istifi gibi yolculuk yapmaktan hicap duyuyorum'. Aktarmaları 1,5 saate çıkarıyoruz. 2 bin tane elektrikli otobüs alacağız. Hızlı bir şekilde bunlar hizmet vermeye başlayacak. Emeklilerimizi ücretsiz taşıyacağız. 65 yaşındaki vatandaşlarımız saat 10 ile 4 arası yolculuk yapıyorlar. Özel halk otobüsüne minibüse binen vatandaşlarımızın paralarını biz esnafımıza ödeyeceğiz. 18 yaş altı vatandaşlar ve üniversite öğrencileri ücretsiz bindireceğiz.