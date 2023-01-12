Son dakika... Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratan sözler: Cumhurbaşkanı aldığımız kararları kabul etmezse kriz çıkar

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "6'lı masadaki liderler, Cumhurbaşkanı ile aynı yetkiye sahip olacak" sözleri gündem olmuştu.Ahmet Davutoğlu Habertürk'te katıldığı canlı yayında 6'lı masanın kararlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu ve 6'lı masadaki genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi.

"ÜLKE YENİDEN SEÇİME GİTMEK ZORUNDA KALIR"

Davutoğlu ayrıca seçilen cumhurbaşkanının 'Sizin aldığınız oylar düşüktü, ben bu kararı veriyorum' demesi halinde kriz çıkacağını, Cumhurbaşkanı'nın Meclis desteğini kaybedeceğini ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etti.

Davutoğlu, "Geçiş sürecinde kim mutabakata aykırı davrandıysa halkın önünde krizin hesabını verir" dedi.

"BEN ORADAYSAM SÖZ HAKKIM OLACAK"

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Davutoğlu, "Geçiş sürecinde kim mutabakata aykırı davrandıysa halkın önünde krizin hesabını verir" dedi. Davutoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin ise "Kendi hırsıyla, kendi siyasi geleceğini düşünmeyecek biri olacak. Bazen o bize hakemlik yapacak, bazen biz birbirimize hakemlik yapacağız. Ben oradaysam söz hakkım olacak. Biz bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, dirayetli ama onu yalnız bırakmayacağız" sözlerini kullandı.

İYİ PARTİLİ EREL: SUSKUN KALDIĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, tv100'de katıldığı programda Davutoğlu'nun sözlerini eleştirdi. Erel'in açıklamaları şu şekilde:

"Bize bugüne kadar Davutoğlu’nun 6’lı masada böyle bir talebinin olduğu yönünde bir bilgi gelmedi. Sayın Davutoğlu bu görüşünü neye dayandırarak hangi kriterlere göre kamuoyuyla paylaştığını şahsen ben de bilmemekteyim.

Davutoğlu gönlünden geçenleri diline dökmüş. İYİ Parti olarak gönlümüzden geçen çok şeyleri dillendiremediğimiz ortak masada bizi çok rahatsız eden söylemler karşısında suskun kaldığımız çok şeyler var. 6’lı masanın ruhuna uygun hareket etmek zorundayız.

'ALTILI MASAYA VERİLMİŞ BİR MESAJ'

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, 'Cumhurbaşkanı aldığımız kararları kabul etmezse kriz çıkar.' sözlerini değerlendirdi.

Selvi'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Doğrusu Gelecek Partisi Davutoğlu'nun açıklamasına göre Cumhurbaşkanı liderlerden oluşacak bir konseye bağlı olarak hareket edecek. Bunu Temel Karamollaoğlu da başka bir şekliyle önermişti. Yani Cumhurbaşkanı seçtireceğiz ama Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı gibi hareket etmeyecek.

6 liderin isteği şeklinde hareket edeceği şeklinde. Bu işte "Siz Cumhurbaşkanı değil kukla seçtireceksiniz" ya da "sekreter seçtireceksiniz" gibi şık olmayan ama siyaseten de karşılığı olan değerlendirmelere yol açtı. Ama Davutoğlu aynen devam etti. Dedi ki; "Cumhurbaşkanı olur ya bizim sözümüzden çıkarsa Meclis desteğini kaybeder, kriz çıkar ve erken seçime gider" dedi.

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Daha Cumhurbaşkanı seçtirmeden bize bağlı olacak dedi. İkincisi Cumhurbaşkanına parmak salladı, had bildirmeye çalıştı. Bu mesaj altılı masaya verilmiş bir mesaj. Ve altılı masa henüz daha ortak cumhurbaşkanı mı çıkartacak yoksa çoklu cumhurbaşkanı mı çıkartacak? Bunlar daha belli olmadan Davutoğlu masaya tehditte bulunuyor.

Kabine'nin paylaşımına da giriyor. Yani daha ileri bir adım atıyor. Bu da şunu gösteriyor, "Daha seçimi kazanmadan şimdiden cumhurbaşkanını nasıl yöneteceklerinin, Kabine'de dağıtımı nasıl yapacaklarının derdine düşmüş durumdalar.

'ALTILI MASA BİR ÇÖZÜMLE DEĞİL, KRİZ ÖNERİSİYLE GELİYOR'

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Altılı masa Türkiye'ye bir çözümle değil, kriz önerisiyle geliyor. Geçmiş dönemde biz bunun çok acı tecrübelerini yaşadık. Ahmet Necdet Sezer, kendisini seçtiren Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığını fırlattı ve Türkiye siyasi, ekonomik krizini birlikte yaşadı. Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit koalisyon ortağıydı, Ecevit yurt dışı gezisine çıkarken Erbakan'a vekalet vermediği için koalisyon dağıldı. O koalisyon Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan bir koalisyondu.



"BİRBİRLERİNE MUHTAÇLAR"

Masada şimdi herkes birbirini bloke etmeye çalışıyor. Küçük partiler oy oranlarının ötesinde bir şeyler kapmaya çalışıyor. Elbette ki Davutoğlu'na bakış olumsuz bir etki meydana getirir. Ama birbirlerine hepsi muhtaç olduğu için bir şekilde yönetmeye çalışacaklar.