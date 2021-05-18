Son dakika... Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın

İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 Nolu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji üretiminde kullanılacak ham maddeleri saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, tesis çalışanları da destek verdi.

Santral çevresindeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Tesiste 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde kül olmuştu.

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