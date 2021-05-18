MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir'de orman yangını!
GeriGündem Balıkesir'de orman yangını!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)-
Haber Giriş: 18.05.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de orman yangını!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesir'de orman yangını!

Balıkesir'in Balya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balya ilçesine bağlı kırsal Müstecap Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğleden sonra  henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 20 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 2 itfaiye aracı ve 3 kepçe ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangının büyüme ihtimaline karşı bölgeye Çanakkale ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlükleri bünyesindeki 2 helikopter de sevk edildi.

Balıkesirde orman yangını

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi