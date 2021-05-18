Balıkesir'de orman yangını!

Balya ilçesine bağlı kırsal Müstecap Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 20 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 2 itfaiye aracı ve 3 kepçe ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangının büyüme ihtimaline karşı bölgeye Çanakkale ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlükleri bünyesindeki 2 helikopter de sevk edildi.

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