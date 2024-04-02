Son dakika... Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 03:29'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-04-02
Saat:03:29:19 TSİ
Enlem:38.11111 N
Boylam:38.4725 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/L6Dl7x0fso@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi