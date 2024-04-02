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Son dakika... Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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#Adıyaman#Deprem#Son Depremler
Son dakika... Adıyamanda 3.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 03:44

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 03:29'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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#Adıyaman#Deprem#Son Depremler

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