Son dakika... Adana'da Tuğçe Duman ve Melek Elşemo'nun sır ölümü! 2 kişi gözaltın alındı

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçenler park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarında mermi izleri görünce polise haber verdi. Belirtilen bölgeye gelen polis, otomobilde bir kadını ölü buldu. Yapılan incelemede kadının pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ve polis, olay yerinde inceleme yaptıkları sırada araca yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedini buldu. Ceset üzerinde yapılan incelemede bu kadının da pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine Cumhuriyet Başsavcısı gelip incelemelerde bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TUĞÇE DUMAN EŞİNDEN BOŞANMAK ÜZEREYDİ

Morgda yapılan incelemenin ardından cesetlerin Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu belirlendi. Cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evli ve boşanmak üzere olduğu, eşinin de Kayseri’de 3 çocuğuyla yaşadığı öne sürülen Tuğçe Duman ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun cenazaleri için Adli Tıp Kurumu önüne geceden bu yana gelen olmadığı öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kozan Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 kişi sorgulanmaya başlandı.

'KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU'

Saimbeyli'de evli ve 3 çocuğu olduğu kaydedilen Duman'ın annesi Hatice Kır, kızının 2 yıla yakın süredir eşinden ayrı yaşadığını anlattı. Anne Kır, "Kızım eşinden ayrılıyordu. F.A. isimli bir çocukla tanışmış. Hayatına girdi zindan gibi. Tehdit ediyordu sürekli. Bizi öldürmekle tehdit ediyormuş, kızımdan bunları duydum. Eşinden ayrı yaşayalı 2 yılı buluyor. Benim yanımda 1,5 sene kaldı. Boşanma aşamasındaydı eşine döndü. 'Çocuklarım için anne gideyim' dedi. Barıştı ve gitti. Tekrar bu çocuk hayatına girdi. Onu rahat bırakmadı. Nerede tanıştıklarını bilmiyorum. Süreç böyle ilerledi. Sürekli Tuğçe'yi tehdit edip, şantaj yaptı. 'Anneni öldürürüm, seni öldürürüm, elimde pozların var' diye. Telefonun içinde ne olur yani" dedi.

'ÖLEN MELEK AĞABEYİMİN EŞİ'

Kızının F.A. tarafından kaçırıldığını, 2 gün sonra polisin bulduğunu kaydeden H.K., "Kızım bizi istemedi belki kötülük ederler diye sığınma evine gitti. Sonra ben geri getirdim 'Arkandayız kızım' diye. Sonra tekrar o kişiyle görüştüğünü anladım, kızıma tepki gösterdim. Biz uyurken tekrar kaçtı ona. Olay günü akşam hiçbir şey demedi. Ben uyuyunca Melek'i arkadaş olarak yanına almış, gitmiş. Melek benim ağabeyimin dini nikahlı eşi. 1 haftalığına gelmişti, köydelerdi. Bugün de geri gideceklerdi Kayseri'ye" diye konuştu.

Anne Kır, kızının başka şikayetçi olduğu biri olmadığını, F.A.'ya karşı koruma kararı aldırdıklarını, olayın aydınlatılmasını beklediklerini kaydetti. F.A. jandarma tarafından aranırken, amcasının oğlu M.A.'nın gözaltında olduğu öğrenildi.

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