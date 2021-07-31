Son dakika: Adana'da düğün yolunda feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Feke- Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Halil Kayabaşı'nın kullandığı 01 AEG 645 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı haber alan Ordu ailesinin yakınları da kaza yerine koşarak gözyaşı döktü. Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara