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Haber Giriş: 22.11.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'li askerler yapmış! Şeytan dövmeli terörist yakalandı...

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Son dakika... ABD'li askerler yapmış! Şeytan dövmeli terörist yakalandı...
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TSK’nın Suriye’de yaptığı harekâtlarla huzur ve güven getirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgesine sızma göreve verilenlere örgüt vücutlarına ölümden korkulmama anlamı taşıyan şeytani simge kuru kafa dövmesi yaptırdığı ortaya çıktı.

Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgesine sızarak eylem yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler bölgede sağlanan huzur ve güveni korumak için görev yapan TSK'nın terörle mücadeledeki en gözde birliklerinden mavi ve bordo bereli komandolar tarafından etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

VÜCUDUNA ŞEYTAN DÖVMESİ YAPTIRMIŞ

Yılbaşından bu yana bölgede 460'ı ölü 683'ü sağ veya yaralı olmak üzere bin 143 teröristtin etkisiz hale getirilirken önceki gün Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Kelcibrin köyündeki cephe hattına sızmaya çalışan bir PKK/YPG'li terörist, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) askerleri tarafından son anda fark edilerek sağ olarak yakalandı.

SON ANDA YAKALANDI

Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Tel Rıfat bölgesinden gelen ve üzerinde uzaktan kumandalı patlayıcıyı yerleştirmeye çalışan ve isminin 'Feyruz Afrin' olduğu öğrenilen PKK/YPG'li terörist cephe hattı üzerinde devriye görevi yapan SMO askerleri tarafından son anda yakalandı.

Vücuduna bağlanmış bir bomba düzeneğine karşı SMO askerleri tarafından kontrollü şekilde üst araması için kıyafetleri çıkartılan terörist vücuduna şeytani bir simge olan kuru kafa dövmesi yaptırdığı görüldü.

Son dakika... ABDli askerler yapmış Şeytan dövmeli terörist yakalandı...

ÖLÜMDEN KORKMAMANIN İŞARETİ

Terörist; vücudundaki kuru kafa dövmesini, terör kampındaki bir ABD askerinin yaptığı ve "Siz ölümden korkmayanlarsınız" dediğini söylediği öğrenildi.

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