Son dakika... ABD Başkanı Biden'dan Kongre'ye F-16 mektubu

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TBMM’nin dün İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD, Türkiye’ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışı için harekete geçti. ABD'li ajanslar ve İngiliz haber ajansı Reuters, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 ve modernizasyon kitlerini içeren 20 milyar dolarlık satışın onaylanması için Kongre’ye mektup gönderdiğini aktardı. Biden yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel daha önce yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirtmiş, ancak ABD Kongresi’nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını aktarmıştı.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, gelişmeye ilişkin CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, "Dışişleri sözcüsünün açıklamaları suyu bulandırmıştı. Ancak Biden'ın Kongreye yarı resmi çağrısı, Türkiye'nin İsveç adımına bir karşılık olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.