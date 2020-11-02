Son dakika... 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı.

BUGÜN 5. VE 9. SINIFLAR AÇILIYOR

Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bu durum İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu %38 seviyesine ulaştı.

5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

Ekipler, kent genelinde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarını tedbirler çerçevesinde kontrol etti.



Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.



Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.





