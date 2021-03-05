Son dakika: 5 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.





4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 137 bin 885 olarak açıklarken, 11 bin 322 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 68 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 873 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 601 bin 137 olarak açıklamıştı.







