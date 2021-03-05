Son dakika: 5 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda, vaka sayısının kritik düzeyde olduğu görülürken, ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.
4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 4 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 137 bin 885 olarak açıklarken, 11 bin 322 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 68 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 873 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 601 bin 137 olarak açıklamıştı.