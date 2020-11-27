Son dakika... 4 partiden ortak bildiri! Fransa'ya çok sert tepki

TBMM Başkanı Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ile ilgili kararına ilişkin, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.