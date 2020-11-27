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Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... 4 partiden ortak bildiri! Fransa'ya çok sert tepki

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Son dakika... 4 partiden ortak bildiri! Fransa'ya çok sert tepki
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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

TBMM Başkanı Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ile ilgili kararına ilişkin, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fransadan skandal Dağlık Karabağ kararı
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı!
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