29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Her terörist için kaçınılmaz son bellidir!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz sürüyor/sürecek!

Her terörist için kaçınılmaz son bellidir!



Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz sürüyor/sürecek! pic.twitter.com/LxRv27K1NZ