Son dakika: 28 Şubat davasında İlhan Kılıç ve Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı
28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında Fenerbahçe Orduevi'nde kalan İlhan Kılıç ile Kadıköy'de ikamet eden Aydan Erol'un adreslerine gitti.
Adreslerinde gözaltına alınan Kılıç ve Erol'un sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldüğü öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.