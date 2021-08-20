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Halil YILMAZ - İstanbul DHA - AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: 28 Şubat davasında İlhan Kılıç ve Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı

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Son dakika: 28 Şubat davasında İlhan Kılıç ve Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında Fenerbahçe Orduevi'nde kalan İlhan Kılıç ile Kadıköy'de ikamet eden Aydan Erol'un adreslerine gitti.

Adreslerinde gözaltına alınan Kılıç ve Erol'un sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

Son dakika: 28 Şubat davasında İlhan Kılıç ve Aydan Erol, İstanbulda gözaltına alındı

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