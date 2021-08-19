28 Şubat davasında son dakika gelişmesi! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu emekli generaller cezaevinde

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı.

YARGITAY 9 TEMMUZ'DA CEZALARI ONAMIŞTI

Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından, dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.

Yargıtay'ın kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.

RÜTBELERİ ALINACAK

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında cezası kesinleşen hükümlüler ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi. Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında mahkemece verilen 13 Nisan 2018 tarihli karar ve bu karara ilişkin kesinleşme şerhleri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletildi. Yazıda, "Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31'inci maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi.

Söz konusu maddeler kapsamında hükümlülerin rütbelerinin alınarak, TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi.

ÇEVİK BİR YOLDA GÖZALTINA ALINDI

28 Şubat döneminin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün saat 15.30 sıralarında, Bodrum'un Dirmil Mahallesi, Cennetköy Sitesi'ndeki villasından korumaları ile ayrıldı.

İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik Bir'in, otomobili, 17.30 sıralarında Milas ilçe merkezinde ana yolda polis tarafından durduruldu. Bir, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Bir, burada savcıya ifade verdi.

ÇETİN DOĞAN TESLİM OLDU

Yakalama kararının ardından emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne gidip ifade verdi.

KOVİD-19 TESTİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE...

Genelkurmay 2’nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'a Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 testi yapıldığı öğrenildi.

Sanıklar, testin ardından polis ekipleri tarafından aynı anda farklı araçlarla Muğla E Tipi Cezaevi’ne getirildi.

4 EMEKLİ GENERAL ANKARA'DA TUTUKLANDI



Emekli generaller Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, infaz savcılığındaki işlemleri sonrası ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere polis nezaretinde Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.



KILINÇ DA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Manavgat'ta ikamet eden Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı emekli Korgeneral Hakkı Kılınç ise, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Saat 15.30 sıralarında Bodrum Adliyesi'ne giden Emekli Orgeneral Çetin Doğan, saat 16.30 sıralarında çıkış yapmıştı. Savcıya ifade verdiği belirtilen Doğan, yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Sanırım ki bu yüz karası bir şey" demişti.

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