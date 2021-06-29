Son dakika: 24 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 şüphelinin FETÖ / PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör / büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı da elde edildi. Şüpheliler arasında Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne mensup görevde bulunan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 16 astsubay ve 2 polis memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli 2 albay ile 2 astsubay, ihraç edilen 2 binbaşı ile 2 astsubay, açıkta olan 1 astsubay, firari 1 üsteğmen, istifa eden 4 uzman çavuş ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 3 sivil mahrem imamın bulunduğu toplam 47 şüpheliye gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 24 farklı ilde 47 şüphelinin yakalanmaları için operasyon düzenlendi.

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