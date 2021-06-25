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GeriGündem Son dakika: Hain darbe girişiminin baş aktörüydü! Adil Öksüz'ü kaçıranlara ceza yağdı
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AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Hain darbe girişiminin baş aktörüydü! Adil Öksüz'ü kaçıranlara ceza yağdı

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Son dakika: Hain darbe girişiminin baş aktörüydü! Adil Öksüz'ü kaçıranlara ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, sanık Zafer Çay'ı ise 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, sanık Ali Sami Yıldırım'a ise 5 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan ve savunması alınmayan sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

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