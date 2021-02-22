Son dakika: 22 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.



HAFTALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8ÿsaat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.









21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 101 bin 105 olarak açıklarken, 6 bin 546 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 77 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 5 bin 002 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 523 bin 760 olarak açıklamıştı.







