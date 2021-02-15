Son dakika: 15 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.









14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 104 bin 108 olarak açıklarken, 6 bin 287 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 910 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 475 bin 329 olarak açıklamıştı.