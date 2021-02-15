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Haber Giriş: 15.02.2021 - 20:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: 15 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika: 15 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika: 15 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 104 bin 108 olarak açıklarken, 6 bin 287 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 910 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 475 bin 329 olarak açıklamıştı.

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