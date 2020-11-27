MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haber: 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı
GeriGündem Son dakika haber: 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 01:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haber: 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haber: 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle