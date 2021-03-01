Son dakika: 1 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. 'Kademeli normalleşme' kararının ardından açıklanan tabloda, ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 1 Mart Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 130 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.
28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 109 bin 639 olarak açıklarken, 8 bin 424 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 66 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 511 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 572 bin 234 olarak açıklamıştı.