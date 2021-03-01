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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: 1 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 01.03.2021 - 21:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: 1 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. 'Kademeli normalleşme' kararının ardından açıklanan tabloda, ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 1 Mart Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 130 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Son dakika: 1 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 109 bin 639 olarak açıklarken, 8 bin 424 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 66 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 511 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 572 bin 234 olarak açıklamıştı.

Son dakika: 1 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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