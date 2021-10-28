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Son acı: Bir kadın daha katledildi

#Şebnem Şirin#Cinayet#Kadın
Son acı: Bir kadın daha katledildi

Şebnem Şirin, evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde, dün 06.00 sıralarında, gıda mühendisi Şebnem Şirin (23) apartmanın birinci katındaki evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) ile tartıştı. Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin’in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Şebnem Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin’in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Son acı: Bir kadın daha katledildi

BAHANESİ: AYRILMAK İSTEDİ

Gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin’in, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı’dan ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı. Dün saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Furkan Zıbıncı’nın ağabeyini çağırdığı, apart daireye gelen ağabeyinin de polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi. Elinden hafif yaralanan Zıbıncı’nın kavga sırasında Şirin’i önce yüzünden bıçakladığı, ardından da boğazını kestiği öne sürüldü.

Kaleiçi Çarşısı’nda altın toptancılığı yapan ailesinin yanında çalışan Zıbıncı’nın Şirin’in evine aralıklarla gidip kaldığı, cinayetin ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve Emniyet’teki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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AİLE CİNAYETLE SARSILDI

Öte yandan Şebnem Şirin’in, Denizli’de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat’ın torunu olduğu öğrenildi. Pamukkale Şarapları Satış ve Pazarlama Direktörü Selda Tokat, yeğeninin ölüm haberini, sosyal medyadan şöyle paylaştı: “Yeğenimi kaybettik. Yeğenimi sevgilisi boğazını keserek öldürdü. Çok üzgünüm. Dünya güzeli yeğenim 23 yaşındaydı. Yazacak gücüm yok. Bir gencecik Şebnem, bir gözü dönmüş canavar tarafından katledildi. #ŞebnemŞirin”

Son acı: Bir kadın daha katledildi

 

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#Şebnem Şirin#Cinayet#Kadın

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